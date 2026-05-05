С известным строителем Александром Назаровым, погибшим при шторме, простятся 6 мая

Торгово-промышленная группа «БИС» была создана Назаровым в 1992 году и до сих пор обеспечивает работой более полутора тысяч рабочих, инженеров и других специалистов. Под его непосредственным руководством в Волгограде и в Волгоградской области в разное время были возведены крупные промышленные и коммерческие объекты. Благодаря Александру Владимировичу, тысячи волгоградцев справили новоселье в таких крупных жилых комплексах как: «Прибрежный», «Санаторный», «Колизей» и другие.