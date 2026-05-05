В Челябинской области снимают ограничения на региональных дорогах

На дорогах временно организовали работу передвижного пункта весогабаритного контроля. Всего на трассах сейчас стоят 16 таких пунктов и весовая лаборатория. Проверки перегруза проводились по жалобам жителей на грузовики, разрушающие дороги. После завершения ограничений контроль продолжится.