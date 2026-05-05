В Челябинской области снимают ограничения на региональных дорогах

В Челябинской области подходят к концу весенние ограничения на дорогах. Напомним, с 6 апреля по 6 мая действовал период «просушки» с ограничением движения транспорта, сообщает пресс-служба Миндортранса.
На дорогах временно организовали работу передвижного пункта весогабаритного контроля. Всего на трассах сейчас стоят 16 таких пунктов и весовая лаборатория. Проверки перегруза проводились по жалобам жителей на грузовики, разрушающие дороги. После завершения ограничений контроль продолжится.
В Миндортрансе напоминают: перевозка тяжеловесных и негабаритных грузов требует спецразрешения. Штрафы — от 150 до 600 тысяч рублей.