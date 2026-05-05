Открытие мотосезона в Хабаровске пройдёт на праздничных майских выходных

Мотосезон откроют в Хабаровске в предстоящие праздничные выходные. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», состоится традиционное мероприятие при поддержке регионального правительства 10 мая.
— Уже давно заведено, что в первую субботу мая проходит открытие мотосезона во Владивостоке, а во вторую — в Хабаровске. Однако в этом году на вторую субботу мая выпал праздник Великой Победы, поэтому было решено провести наш фестиваль на день позже — в воскресенье, 10 мая, — рассказывает вице-президент мотоклуба Iron Tigers Игорь Байметов.
Для участников фестиваля программа начнется с 13 часов — в это время владельцы «железных коней» будут собираться на парковке старого международного терминала хабаровского аэропорта. Выезд мотоколонны запланирован в 14 часов.
— Надеемся, что у губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина получится и в этом году возглавить мотоколонну. Так было на открытии сезона прошлого года. А на закрытии фестиваля в 2025 году мотопробег возглавил вице-губернатор края, — отметил Игорь Байметов.
Проедет колонна от аэропорта до СЗК «Арена Ерофей», где с 15 до 17 часов состоится праздничная концертная программа. Организаторы запланировали провести для участников и гостей фестиваля музыкальную часть праздника, подготовили полюбившиеся игры, конкурсы. Желающие также смогут изучить мототехнику, а возможно не только прикоснуться к ней, но и убедиться в своем желании стать участником мотодвижения.
— Этот фестиваль мы больше проводим для интересующихся жителей. Ежегодно праздник собирает много гостей, которые приходят семьями: пока взрослые могут узнавать, например, какие-то технические характеристики, у детей есть возможность посидеть на понравившемся мотоцикле. К слову, каждый год мы наблюдаем прирост новых участников мотодвижения — интерес к нему не пропадает, — подытожил собеседник.