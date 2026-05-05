Отопительный сезон завершится в Красноярске 6 мая

В Красноярске приняли решение завершить отопительный сезон 6 мая. Среднесуточная температура воздуха уже более пяти дней держится на отметке +13 градусов. Об этом сообщил мэр Сергей Верещагин.
Как отметил градоначальник, после остановки теплоснабжения коммунальные службы приступят к подготовке к следующей зиме. Отдельное поручение — проработать недочёты, выявленные в период сильных морозов. Текущий отопительный сезон продлился 225 дней.
Напомним, минувшей зимой на холод в квартирах пожаловались более 350 горожан. Каждая заявка была отработана, а на лето запланированы работы по устранению причин некачественного отопления.
