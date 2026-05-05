6 млн на бронирование стёкол потратит нижегородский НГПУ

Мининский университет объявил два запроса котировок на бронирование и матирование стекол в своих учебных корпусах. Об этом сообщается на сайте госзакупок.
Согласно документации, в корпусе на улице Челюскинцев подрядчику предстоит нанести 558 кв. м бронированной пленки и 301 кв. м матовой. Аналогичные работы пройдут в здании на улице Ульянова: там защитное покрытие появится на поверхностях общей площадью 553 кв. м, а матовое — на 209 кв. м.
Суммарная стоимость двух контрактов составляет более 6,4 млн рублей. Прием заявок на участие в торгах продлится до 12 мая, а победителей определят 13 мая 2026 года.
