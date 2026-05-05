В Хабаровске открылись онлайн-продажи билетов на теплоходы до Фуюаня

В Хабаровске запущены онлайн-продажи билетов на теплоход «70 лет Победы», который курсирует по маршруту Хабаровск — Фуюань, — сообщает оператор линии Хабаровск—Фуюань.
Теперь пассажиры могут приобрести билеты в электронном формате через онлайн-систему продажи, без необходимости обращаться в кассы речного вокзала или туристические компании. Это делает оформление поездки быстрее и доступнее, особенно в период начала навигации.
Рейс остаётся одним из самых коротких международных маршрутов на Дальнем Востоке: дорога из Хабаровска в китайский Фуюань занимает около полутора часов. На ближайшие даты — 6, 7, 12 и 14 мая — уже открыто бронирование.
Стоимость билета на первый рейс 6 мая в 9:30 составляет около 6 тысяч рублей. В последующие дни цена повышается до 8 587 рублей.
Маршрут традиционно пользуется спросом в начале навигационного сезона, когда усиливается пассажиропоток между Хабаровском и приграничными районами Китая.