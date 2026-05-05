Нижегородская пенсионерка продала квартиру и отдала мошенникам 10 млн рублей

Мошенники заставили пенсионерку из Нижнего Новгорода продать квартиру и отдать им более десяти миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
В течение месяца 72-летняя жительница областного центра общалась с псевдосиловиком. Он убедил женщину в том, что от ее имени финансируется недружественная страна: якобы неизвестные взяли на пенсионерку кредит.
Для отмены сомнительной операции нижегородка перевела все свои сбережения в размере 2 285 200 рублей на «безопасный» счёт. Вскоре злоумышленник снова связался со своей жертвой и заявил, что финансирование недружественной страны продолжается. Под давлением афериста пенсионерка продала квартиру за 7 800 000 рублей и передала вырученные деньги внештатному «сотруднику».
Возбуждено уголовное дело. Проводятся необходимые следственные действия.
