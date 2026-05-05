6 мая завершится отопительный сезон в Красноярске

В Красноярске принято решение о завершении отопительного сезона. Отключение подачи тепла в жилые дома и социальные объекты начнётся 6 мая, рассказал глава Красноярска Сергей Верещагин. По данным синоптиков, на протяжении последних пяти дней среднесуточная температура воздуха в городе держится на отметке +13 градусов, что превышает нормативный показатель для отключения отопления (выше +8 градусов). После завершения отопительного сезона начнётся важный этап — подготовка инфраструктуры к следующей зиме. Поставил задачу отработать недочёты, которые были выявлены в период сильных морозов, — подчеркнул Сергей Верещагин. Мэр напомнил, что зимой в диспетчерские службы поступило более 350 обращений от жителей Красноярска, столкнувшихся с холодом в квартирах. Каждая жалоба была детально рассмотрена и отработана. На летний период запланирован комплекс работ для исправления причин некачественного отопления.