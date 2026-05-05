Жена пермского легкоатлета Никитина трогательно поздравила его с рекордом

Жена легкоатлета Владимира Никитина эмоционально поздравила мужа с победой и рекордом России в своём телеграм-канале.
С 1 по 3 мая в Казани прошёл марафон, на котором пермский легкоатлет Владимир Никитин не только стал 33-кратным чемпионом России, но и установил новый рекорд страны. Он преодолел дистанцию 42,2 километра за 2 часа 8 минут 7 секунд и теперь является обладателем всех российских рекордов в этом виде спорта.
После победы жена спортсмена трогательно обратилась к мужу.
«3 мая 2026 года мой герой, мой любимый человек одержал заслуженную победу. Сначала — облегчение: я знаю, сколько сил, пота и упорства было вложено, и видеть этот триумф — бесценно. Потом — гордость за его силу духа и несгибаемую волю. Затем — счастье видеть его улыбку и сияющие глаза. И, конечно, любовь. Эта победа — новый старт. Когда он побеждает, побеждаю и я», — поделилась супруга спортсмена.
4 мая состоялся благотворительный аукцион, главным лотом которого стали кроссовки, в которых Владимир Никитин побил рекорд.
