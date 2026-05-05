Регистрация на онлайн-акцию «Бессмертный полк» завершится через несколько часов

Регистрация на участие в онлайн-акции «Бессмертный полк» завершается. Принять участие смогут те, кто зарегистрируется до 6 мая, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Цифровая патриотическая акция пройдет 9 мая. В Хабаровском крае она начнется в 12:00. Виртуальное объединит потомков участников Великой Отечественной войны из разных регионов России и других государств.
Чтобы принять участие в акции, нужно подать заявку на сайте или в мини-приложениях ВКонтакте, Одноклассники или МАКС до 6 мая. В личном кабинете разместить фотографию и информацию о ветеране или труженике тыла. Поделиться историей о своем герое в социальных сетях.
В Хабаровске акция «Бессмертный полк» пройдет в онлайн формате, также жители и гости города пройдут колонной по улицам краевого центра.