В Ростовской области временно ограничат движение по федеральной трассе

5 мая, в Неклиновском районе региона проводятся дорожные работы на автомагистрали Р-280 «Новороссия».
Как информирует ФКУ Упрдор «Тамань», выполняющее ремонтные работы, движение организуют в реверсивном формате — автомобили смогут проезжать поочерёдно по одной полосе.
Такие меры необходимы для подготовки основания дороги к переключению транспортного потока на новую полосу покрытия.
Автолюбителям рекомендуют заранее планировать маршрут, учитывать возможные задержки и соблюдать повышенную осторожность при проезде через зону ремонтных работ.