Белорусский адвокат сказал, обязаны ли белорусы снимать рюкзак в транспорте

В Минской областной коллегии адвокатов сказали, обязательно ли в Беларуси в транспорте снимать с плеч рюкзак, рассказали в эфире телеканала ОНТ.
По словам адвоката Минской областной коллегии адвокатов Марии Загудаевой, требование снимать рюкзак или большую сумку с плеча или со спины закреплено в Беларуси действующим законодательством. Это регламентируют правила перевозок общественным транспортом.
— В соответствии с правилами автомобильных перевозок общественным транспортом, а также в метрополитене, на городском электрическом транспорте при входе в общественный транспорт человек обязан снять большую сумку или рюкзак с плеча или спины, — подчеркнула юрист.
А также добавила, что требование установлено не только для обеспечения комфортного проезда пассажиров, но и для их безопасности.
