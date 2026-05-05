Белорусский адвокат сказал, обязаны ли белорусы снимать рюкзак в транспорте

Адвокат объяснил нужно ли в Беларуси в транспорте обязательно снимать с плеч рюкзак.

Источник: Комсомольская правда

В Минской областной коллегии адвокатов сказали, обязательно ли в Беларуси в транспорте снимать с плеч рюкзак, рассказали в эфире телеканала ОНТ.

По словам адвоката Минской областной коллегии адвокатов Марии Загудаевой, требование снимать рюкзак или большую сумку с плеча или со спины закреплено в Беларуси действующим законодательством. Это регламентируют правила перевозок общественным транспортом.

— В соответствии с правилами автомобильных перевозок общественным транспортом, а также в метрополитене, на городском электрическом транспорте при входе в общественный транспорт человек обязан снять большую сумку или рюкзак с плеча или спины, — подчеркнула юрист.

А также добавила, что требование установлено не только для обеспечения комфортного проезда пассажиров, но и для их безопасности.

