Защитник «Пари НН» Кирш подчеркнул, что команда будет бороться за место в РПЛ

Илья Кирш, защитник футбольного клуба «Пари НН», поделился с Metaratings.ru своими мыслями о поражении от «Ахмата» в 28-м туре Российской Премьер-Лиги, а также рассказал о перспективах команды в борьбе за сохранение места в лиге.
Кирш признал, что команда испытывает смешанные чувства после поражения со счётом 0:2.
«Эмоции, конечно, смешанные — результатом недовольны. В нашей игре было немало хороших эпизодов и действий, и это важно сохранить и перенести на заключительные матчи — думаю, это нам поможет», — сказал Илья.
По его словам, команда не смогла реализовать свои моменты, что привело к пропущенному голу. Кирш выразил надежду, что в следующем матче команда сможет воспользоваться своими шансами и сыграть надёжно в обороне.
Он также отметил, что команда не собирается сдаваться и будет бороться до конца.
«Опускать руки не собираемся — позитивные моменты есть, играли на равных. Пропустили во многом из-за того, что раскрылись, пошли вперёд и позволили сопернику воспользоваться этим», — заявил футболист.
Он подчеркнул важность анализа ошибок и пообещал, что команда сделает выводы и постарается добиться положительного результата в следующем домашнем матче против ЦСКА.
На данный момент «Пари НН» с 22 очками занимает предпоследнее — 15-е — место в турнирной таблице РПЛ. Следующий матч команда проведёт дома против ЦСКА 11 мая, а завершат нижегородцы чемпионат 17 мая в Казани матчем против «Рубина» (6+).
Как ранее сообщалось на сайте pravda-nn.ru, за три тура до финиша чемпионата страны в ФК «Пари НН», оказавшемся на грани вылета в первую лигу, отправлен в отставку весь тренерский штаб во главе с Алексеем Шпилевским. Оставшиеся игры волжане проведут под руководством 55-летнего Вадима Гаранина.