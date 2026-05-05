Защитник «Пари НН» Кирш подчеркнул, что команда будет бороться за место в РПЛ

Как ранее сообщалось на сайте pravda-nn.ru, за три тура до финиша чемпионата страны в ФК «Пари НН», оказавшемся на грани вылета в первую лигу, отправлен в отставку весь тренерский штаб во главе с Алексеем Шпилевским. Оставшиеся игры волжане проведут под руководством 55-летнего Вадима Гаранина.