В Хабаровске 473 млн руб. потрачены не по назначению

Центральный районный суд Хабаровска приговорил сотрудников к лишению свободы за пособничество директору строительной компании в злоупотреблении полномочиями. Действия фигурантов привели к срыву строительства жилого дома и нарушению прав дольщиков, сообщает прокуратура Хабаровского края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
По данным следствия, с сентября 2016 года по август 2021 года директор компании при содействии осуждённых нецелевым образом расходовал средства участников долевого строительства, выделенные на возведение многоквартирного дома на улице Ленинградской. Более 473 млн руб. ушли на личные нужды обвиняемых. В итоге строительство не завершено, договоры долевого участия не исполнены, компания обанкротилась.
Суд назначил первому сотруднику наказание в виде 2 лет 4 месяцев лишения свободы, второму — 2 лет. Оба отправятся в исправительную колонию общего режима. Также осуждённым запрещено в течение года заниматься управленческой деятельностью в сфере капитального строительства. Они взяты под стражу в зале суда.
Приговор не вступил в законную силу. Ранее директор стройкомпании уже был осуждён по аналогичной статье к реальному лишению свободы. Государственное обвинение поддержала прокуратура Центрального района Хабаровска.
