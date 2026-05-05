В Хабаровске 473 млн руб. потрачены не по назначению

По данным следствия, с сентября 2016 года по август 2021 года директор компании при содействии осуждённых нецелевым образом расходовал средства участников долевого строительства, выделенные на возведение многоквартирного дома на улице Ленинградской. Более 473 млн руб. ушли на личные нужды обвиняемых. В итоге строительство не завершено, договоры долевого участия не исполнены, компания обанкротилась.