В Хабаровском крае модернизируют котельную 1978 года в Ванинском районе

В Хабаровском крае, в Ванинском районе, продолжается модернизация системы теплоснабжения на улице Гарнизонной. В рамках рабочей поездки котельную № 12 проинспектировала министр жилищно-коммунального хозяйства края Анжелика Миронова, — сообщает МАХ канал главы района Алексея Маслова.
По итогам встречи принято решение о выделении краевого финансирования на закупку материалов для обновления теплотрассы. Также обсуждался вопрос софинансирования установки новой блочно-модульной котельной, которая должна повысить надёжность теплоснабжения и обеспечить круглогодичную подачу горячей воды.
Котельная № 12 была построена в 1978 году и сегодня работает на оборудовании, которое требует обновления. Власти отмечают, что вместо точечного ремонта выбран вариант глубокой модернизации системы.
Ключевое изменение — переход к четырёхтрубной системе. Она позволит разделить отопление и горячее водоснабжение, а также сделать подачу горячей воды круглогодичной, а не только в отопительный сезон.
Ситуация находится на контроле главы Ванинского района Алексея Маслова.