В Красноярске торжественно встретили ретро-состав «Поезд Победы»

В Красноярске побывал «Поезд Победы». Его путешествие по городам России приурочено к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Ретро-состав с паровозом Л-3435 — легендарной «Лебедянки» — привез образцы советской военной техники, вагон-теплушку и вагон-сцену для агитбригады.
Гостей и участников мероприятия приветствовал губернатор Михаил Котюков. «Мы находимся в исторически памятном месте. Именно отсюда уходили эшелоны на фронт, и здесь с ликованием встречали их. “Поезд Победы” — это дань памяти поколению победителей: тем, кто был на передовой, и тем, кто в тылу ковал щит и меч Победы. Состав прошел по городам края и собрал красноярцев всех поколений. Хочу сказать слова благодарности нашим ветеранам. И поблагодарить ребят, которые сейчас с честью продолжают дело дедов и прадедов. Победили тогда, победим и сейчас! С наступающим праздником!», — цитирует главу региона пресс-служба регионального кабмина.
На привокзальной площади прошло торжественное мероприятие в формате исторической реконструкции. Подиум установили рядом с паровозом «Серго Орджоникидзе», который стоит напротив вокзала на вечной стоянке. Актеры красноярских театров показали спектакль — серию вокально-хореографических композиций. Это было путешествие во времени: от объявления о начале войны 22 июня 1941 года через ключевые сражения к Великой Победе. Кульминацией стала постановка под музыку из «Ленинградской симфонии» Дмитрия Шостаковича.
После официальной части гости праздника осмотрели экспонаты на платформах, сходили на экскурсию в паровоз Л-3435 и пообщались с его машинистами.
До Красноярска «Поезд Победы» побывал на станциях Иланская, Канск, Назарово и Ачинск. Жители этих городов Красноярского края также смогли прикоснуться к истории и проникнуться атмосферой военной эпохи.
Проект посвящен героической истории страны и вкладу железнодорожников в Победу. В годы Великой Отечественной на фронтах воевали более 16 тысяч красноярских железнодорожников. Труженики магистрали подготовили и отправили на фронт 139 паровозов — почти половину всего локомотивного парка. 56 красноярских паровозных бригад работали на прифронтовых маршрутах.
Между тем.
В Красноярске в преддверии Дня Победы состоится финал краевого фестиваля школьных музеев и клубов патриотической направленности. В заключительный этап прошли 44 команды школьников со всего региона. Ребята подготовили социально-образовательные проекты, экскурсии на тему военных событий и героизма людей, сняли видеоролики о своем школьном музее или клубе, записали интервью. В каждой из четырех номинаций нашла отражение тема Победы и единства народов многонациональной страны.
7 мая в Краевом Дворце молодежи участники представят свой музей и проделанную за год работу. А 8 мая на площади Победы 24-м лучшим музеям вручат копии переходящих знамен и исторические формуляры воинских соединений и частей, сформированных в годы Великой Отечественной войны на территории края. Победители пронесут знамена 9 мая на торжественном шествии, посвященном Победе, в Красноярске.
В течение года копии знамен будут храниться в школах, а ученики узнают историю этих воинских соединений.