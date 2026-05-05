Новую российскую вакцину от менингококка тестируют в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде проходит тестирование нового отечественного препарата против менингококковой инфекции, сообщили в MAX-канале «Бокал Прессека».
Разработанный санкт-петербургскими специалистами из НИИ вакцин и сывороток ФМБА, препарат обеспечивает защиту от пяти основных типов возбудителя (A, B, C, W, Y). Особое внимание уделено включению компонента B, так как именно он является наиболее распространенным штаммом менингококка на территории России. Весь производственный цикл — от создания активной субстанции до розлива в ампулы — осуществляется в Российской Федерации.
Третий этап клинических испытаний препарата осуществляется в партнерстве компаний с Нижегородским центром по профилактике и борьбе со СПИДом.
Для максимально точной оценки воздействия вакцины в нижегородском центре внедрен передовой метод люминесцентного иммуноанализа L-SBA.
Предполагается, что регистрационное удостоверение вакцина получит в конце 2026 года, а ее выход на рынок запланирован на 2027 год.
Как отметил Соломон Апоян, использование L-SBA в будущем откроет возможности для оценки эффективности вакцин против ряда других инфекционных заболеваний. Кроме того, данная методика может найти применение в ветеринарии и сельском хозяйстве для мониторинга окружающей среды животных.
