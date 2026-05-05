Мэрия Красноярска ищет еще одного подрядчика для благоустройства Центральной набережной

В Красноярске начали искать подрядчика для благоустройства участка Центральной набережной. Работы пройдут в рамках подготовки к 400-летию города, сообщили в мэрии.
В этом году планируют обновить участок протяженностью 2,5 километра — от Коммунального моста до галереи «Енисей». Благоустройство будет проходить в два этапа. Концепцию разработали с учетом исторического облика набережной и современных требований к городским пространствам.
Подрядчику предстоит установить новое наружное освещение и систему видеонаблюдения, убрать провода под землю, укрепить лестничные сходы к нижней террасе, обустроить пандус и восстановить подпорную стену. Также на набережной обновят покрытие тротуаров и велодорожек и нанесут новую разметку. По проекту потоки пешеходов и велосипедистов разделят для повышения безопасности.
Начальная стоимость контракта составляет 49,9 млн рублей. Работы должны начаться сразу после подписания договора и завершиться осенью 2026 года.
Кроме того, власти уже выбрали подрядчика для благоустройства другого участка Центральной набережной — от спортивной площадки возле дома № 45а/1 на улице Дубровинского до Коммунального моста. Работы там стартуют в апреле 2027 года, выполнять их будет ООО «СпортСтройМонтаж».
На этом участке демонтируют старое асфальтовое покрытие, уложат брусчатку и новые асфальтобетонные дорожки, заменят бордюры. Также планируется установить более 70 светодиодных фонарей, декоративную подсветку и систему интеллектуального управления освещением.
Помимо этого, на набережной обновят несколько площадок, установят более 40 малых архитектурных форм, отремонтируют настилы, перила и лестничные конструкции. На площади около 5,5 тыс. квадратных метров появятся новые газоны.
