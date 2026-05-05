В понедельник при пожаре в Ростовской области погиб человек

В понедельник, 4 мая, при пожаре в Ростовской области погиб человек. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.
За минувшие сутки потушили девять 9 техногенных пожаров. Спасти удалось одного человека. Специалистов привлекали к ликвидации последствий четырех ДТП.
На места выезжали 116 человек, 29 единиц техники.
