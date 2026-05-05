София и Михаил: пятерки самых популярных имен для девочек и мальчиков в Красноярском крае

В начале мая на портале ЗАГС обновились пятерки самых популярных имен, которые используют родители в Красноярском крае для своих новорожденных сыновей и дочек. Лидеры среди мужских имен: Михаил, Артем, Александр, Мирон и Иван. Чаще всего мамы и папы дают своим сыновьям именно эти имена. Лидеры среди женских имен: София, Анна, Варвара, Ева и Мирослава. В Красноярском крае эти имена родители выбирают для новорожденных дочек чаще других. Эти пятерки немного отличаются от ТОП-5 женских и мужских имен по России. Так, для девочек россияне чаще выбирают имена: София, Анна, Ева, Василиса и Мария. Популярные имена для мальчиков: Михаил, Александр, Артем, Матвей и Тимофей. Напомним, в апреле в перинатальном центре Красноярска родились 209 мальчиков и 186 девочек.