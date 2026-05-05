В День Победы пермская телебашня окрасится в цвета георгиевской ленты

Телебашня Пермского края будет украшена праздничной подсветкой 7 и 9 мая, сообщает филиал РТРС «Пермский КРТПЦ».
7 мая — День радио профессиональный праздник работников всех отраслей связи. 9 мая — в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне, телебашня на улице Крупской окрасится в цвета георгиевской ленты и флага России, её силуэт озарят световые салюты. Оба дня праздничная подсветка телебашни будет работать с 21:00 до 24:00.
Российская телевизионная и радиовещательная сеть, отмечающая в этом году 25-летие, запустит световые шоу на телебашнях по всей стране.
Напомним, 1 мая пермская телебашня светилась цветами российского триколора, зелёными оттенками и световыми эффектами.