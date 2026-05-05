Новые правила заселения в отели начали действовать весной в Волгограде

Убрали «негарантированную бронь»: раньше номер могли отдать, если вы не приехали к вечеру. Теперь отель ждет гостя 24 часа с момента заезда — опоздали в пределах суток? Номер ваш. Отменили бронь до дня заезда — вернут все. Не предупредили или не приехали — удержат плату, но не больше чем за сутки.