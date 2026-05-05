Новые правила заселения в отели начали действовать весной в Волгограде

Подробные пояснения, чего коснулись правила, дали специалисты Роспотребнадзора.

С 1 марта 2026-го в Волгограде действуют новые гостиничные правила. Правительство РФ постановлением № 1912 от 27.11.2025 утвердило изменения для отелей, санаториев, баз отдыха и кемпингов. Гостевые дома в частных домах под них не попадают.

В региональном управлении Роспотребнадзора отметили: теперь все объекты обязаны зарегистрироваться в реестре для агрегаторов — так рынок станет прозрачнее. В описании указывают площадь номера и условия отмены, в договоре — детали возврата предоплаты.

Убрали «негарантированную бронь»: раньше номер могли отдать, если вы не приехали к вечеру. Теперь отель ждет гостя 24 часа с момента заезда — опоздали в пределах суток? Номер ваш. Отменили бронь до дня заезда — вернут все. Не предупредили или не приехали — удержат плату, но не больше чем за сутки.

Бесплатно по просьбе гостя: вызов скорой, доступ к аптечке, доставка почты в номер, побудка, тонометр. А вот кипятком обеспечивать больше не обязаны. Все правила — в рамках Закона о защите прав потребителей.

