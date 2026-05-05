Рост солености Азовского моря изменит рыбный промысел

Повышение солености уже создает более благоприятные условия для солоноватоводных и морских организмов. Это приведет к значительной переориентации промысла. Рыбаки Кубани будут все больше фокусироваться на таких видах, как камбала-калкан, пиленгас, барабуля, а также осетровые, популяция которых в море активно возрождается. Кроме того, ожидается устойчивый рост уловов промысловых беспозвоночных: креветок, рапанов, гаммаруса и артемии.