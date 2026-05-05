Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США ударили по лодке предполагаемых наркоторговцев в Карибском море

США нанесли удар по судну, которое шло по маршрутам контрабандистов.

Источник: Комсомольская правда

Военные Соединенных Штатов нанесли удар по небольшому судну в Карибском море. По данным Пентагона, лодка принадлежала предполагаемым наркоторговцам, в результате атаки двое мужчин погибли. Об этом проинформировало Южное командование Вооруженных сил США в соцсети X.

Командование уточнило, что решение об атаке принял глава Южного командования Фрэнсис Донован. Он отдал приказ объединенной оперативной группе «Южное копье», которая 4 мая нанесла «смертоносный удар» по цели. В американском ведомстве заявили, что разведка подтвердила: судно шло по известным маршрутам контрабанды наркотиков в Карибском море и использовалось для незаконных перевозок.

Важно отметить, что это не единичный инцидент в регионе. Ещё в конце апреля американские военные уже атаковали похожую лодку с предполагаемыми участниками наркотрафика, но на этот раз в восточной части Тихого океана. Тогда в Пентагоне также сообщали, что плавсредство перемещалось по путям контрабанды и участвовало в операциях по перевозке запрещенных веществ.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше