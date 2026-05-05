США ударили по лодке предполагаемых наркоторговцев в Карибском море

Командование уточнило, что решение об атаке принял глава Южного командования Фрэнсис Донован. Он отдал приказ объединенной оперативной группе «Южное копье», которая 4 мая нанесла «смертоносный удар» по цели. В американском ведомстве заявили, что разведка подтвердила: судно шло по известным маршрутам контрабанды наркотиков в Карибском море и использовалось для незаконных перевозок.
Важно отметить, что это не единичный инцидент в регионе. Ещё в конце апреля американские военные уже атаковали похожую лодку с предполагаемыми участниками наркотрафика, но на этот раз в восточной части Тихого океана. Тогда в Пентагоне также сообщали, что плавсредство перемещалось по путям контрабанды и участвовало в операциях по перевозке запрещенных веществ.