Дзержинский поставщик лишился 6 млн рублей из-за отгрузки товара фирме-двойнику

Заявку от контрагента потерпевшие получили через электронные сервисы. После отправки товара деньги поставщик не получил, а попытки связаться с «покупателем» остались безуспешными. Затем представители дзержинского предприятия вышли на директора реальной компании, который заявил им, что никаких подобных заказов не делал. По его словам, неизвестные незаконно используют реквизиты его организации, и после многократных претензий предприниматель обратился в полицию другого региона. Там он узнал, что злоумышленники создали в сети интернет фишинговую копию официального сайта его ООО.