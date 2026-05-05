Работники скорой помощи в Нижегородской области не получат досрочную пенсию

Госдума не поддержала этот законопроект.

Источник: Комсомольская правда

Нижегородские сотрудники скорой помощи не смогут рассчитывать на досрочную пенсию. Соответствующий законопроект не поддержали в Госдуме, сообщил главный редактор МИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов.

Авторы инициативы ссылались на тяжелые условия труда медработников: круглосуточные дежурства, постоянный стресс, высокую ответственность и степень выгорания. Льготный пенсионный стаж, по их мнению, стал бы логичной компенсацией.

Однако в правовом управлении Госдумы посчитали, что такая мера может привести к дополнительным расходам Социального фонда. Без официального заключения правительства рассматривать законопроект дальше не будут.

Ранее мы писали о том, что нижегородские хирурги впервые выполнили пересадку печени. Уникальную операцию провели в областной больнице имени Семашко.