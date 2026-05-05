«Арсенал» и «Ротор» выдали триллер — 2:2

4 мая на стадионе «Арсенал» состоялся матч 32‑го тура Первой лиги, в котором тульский «Арсенал» принимал волгоградский «Ротор». Матч получился напряжённым, полным неожиданных поворотов, и завершился боевой ничьей со счётом 2:2.
В отчётном матче у «Ротора» из-за травм не играли основные защитники Николай Покидышев и Александр Клещенко. В связи с этим тренер волгоградцев Дмитрий Парфёнов вынужден был пойти на очередной эксперимент — в основе вышли Егор Данилкин и Данил Фомин.
Начало встречи осталось за «Арсеналом», но «Ротор» довольно быстро смог восстановить равенство на поле. Располагая более мастеровитыми игроками волгоградцы интереснее атаковали и забили логичный гол. На 31-й минуте Имран Азнауров получив мяч от Давида Давидяна «электричкой» промчался по левому флангу, обыграл защитника и пробил в дальний угол. Отскочивший от штанги мяч добил набежавший Александр Трошечкин.
Дальнейшие события сосредоточились в центральной части поля, где команды активно боролись за инициативу. Под конец тайма «оружейники» прижали волгоградцев к воротам, и Игорь Горбунов на последней компенсированной минуте головой отправил мяч в сетку — 1:1. Примечательно, что футболист ростом 172 см выиграл воздушную дуэль у центральных защитников.
После перерыва инициатива перешла к тулякам. «Арсенал» пошёл вперёд, но действовал компактно, что не позволяло игрокам «Ротора» организовать голевой момент. Обе команды играли на победу, страсти накалялись, из-за чего хозяева нахватались горчичников. «Канониры» продолжали гнуть свою линию и на 68-й минуте центральные защитники «сине-голубых» позволили Алану Цараеву вывести хозяев вперёд — 2:1.
Волжане старались уйти от поражения, но «красно-жёлтые» не были настроены пропускать, поэтому особых перспектив не вырисовывалось. Однако на 77‑й минуте последовал коварный удар Саида Алиева. Никто не ожидал, что игрок пробьёт из‑за пределов штрафной — мяч нырнул точно в ближний угол ворот — 2:2.
Несмотря на активную борьбу и желание команд забить решающий гол, счёт так и не изменился — боевая ничья 2:2.
Зрелищная игра с четырьмя забитыми мячами и драматичной развязкой подарила болельщикам яркий футбольный вечер. Обе команды продемонстрировали характер и волю к победе: каждая билась за заветные очки, не желая уступать. «Ротор» выглядел посолиднее, но в решающие моменты туляки проявили больше целеустремлённости. В итоге упорная борьба завершилась справедливой ничьей.
«Арсенал» (Тула) — «Ротор» (Волгоград) — 2:2 (1:1).
4 мая. Тула. Стадион: «Арсенал». Количество зрителей: 5216.
Количество зрителей в гостевом секторе: 123.
Судьи: Данил Каширин (Уфа), Яков Клепцов (Ростов‑на‑Дону), Евгений Булатов (Каменск‑Уральский).
«Ротор»: Чагров, Данилкин, Фомин (Коротков, 71), Шильников, Бардыбахин, Кайнов (Храмцов, 81), Трошечкин, Макаров, Азнауров (Родионов, 71), Давидян (Алиев, 41), Эльдарушев (Сафронов, 71).
«Арсенал»: Цулая, Пуцко, Большаков, Исаенко, Пенчиков, Гулиев (Раздорских, 46), Цараев, Брнович (Алинви, 81), Плотников, Горбунов (Рейес, 65), Азявин (Максимов, 65).
Гол: Трошечкин, 31 (0:1). Горбунов, 95 (1:1). Цараев, 68 (2:1). Алиев, 77 (2:2).
Предупреждены: Гулиев, 21 (грубая игра). Большаков, 72 (грубая игра), Брнович, 21 (неспортивное поведение). Горбунов, 72 (неспортивное поведение) — Эльдарушев, 48 (грубая игра).
Травматические случаи: На 37-й минуте матча игрок команды «Ротор» Давид Давидян получил травму малоберцовой кости. На 90-й минуте игрок команды «Ротор» Максим Храмцов получил травму головы: рассечение кожи и подкожной клетчатки в области переносицы.
В следующем туре «Ротор» едет в гости в Уфу, где встретится с одноимённым клубом, который борется за сохранение прописки в Первой лиге и окажет не менее отчаянное сопротивление. Игра состоится 10 мая в 10:00.
Александр Веселовский.
