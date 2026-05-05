«Арсенал» и «Ротор» выдали триллер — 2:2

Начало встречи осталось за «Арсеналом», но «Ротор» довольно быстро смог восстановить равенство на поле. Располагая более мастеровитыми игроками волгоградцы интереснее атаковали и забили логичный гол. На 31-й минуте Имран Азнауров получив мяч от Давида Давидяна «электричкой» промчался по левому флангу, обыграл защитника и пробил в дальний угол. Отскочивший от штанги мяч добил набежавший Александр Трошечкин.