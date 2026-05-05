Волгоградцев предупредили об отключении мобильного интернета 5−9 мая

Приложения банков и крупных сетевых магазинов предупреждают жителей Волгоградской области об ограничениях мобильного интернета с 5 по 9 мая, что может вызвать трудности при оплате товаров, услуг и снятии наличных денег.
— Уважаемый клиент, с 5 по 9 мая в связи с ограничениями работы мобильного интернета и СМС могут быть сложности с безналичной оплатой, использованием банкоматов, доступом в приложения банка и получением СМС… Не переживайте, вы можете подключится к Wi-Fi, коды подтверждения будут в истории операций…, — предупредил сегодня, 5 мая, своих клиентов один из крупных российских банков.
Об ограничениях мобильного интернета сообщает и известная сеть магазинов электроники и техники.
— С 5 по 9 мая будут проблемы со связью! Для заказа используйте Wi-Fi, — советуют в компании.
Ряд операторов связи о сложностях с работой мобильного интернета начали информировать своих клиентов еще в субботу, 2 мая.
