Жителям Хабаровского края рассказали, как попасть под «Дачную амнистию»

Росреестр подготовил для граждан методические рекомендации по реализации программы «Дачная амнистия 2.0», которая призвана помочь зарегистрировать права на жилой дом в упрощённом порядке. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на региональное Минимущества, механизм распространяется на постройки, возведённые до 14 мая 1998 года, и участки, на которых они построены.
С рекомендациями можно ознакомиться по ссылке. В методичке расписаны действия, которые необходимо совершить для оформления жилого или садового дома, а также участков различного назначения. Отметим, что «Дачная амнистия 2.0» действует до 1 марта 2031 года. Для новых регионов России условия отличаются — там программой можно воспользоваться, если дом был построен до 4 октября 2022 года.
— Механизм решает многолетнюю проблему граждан, связанную с невозможностью легализации своего жилья. Благодаря «Дачной амнистии 2.0» жители страны могут оформить свои жилые дома и получить бесплатно расположенные под ними земельные участки без необходимости обращения в судебные инстанции. Это возможно даже в случае, если у гражданина нет всех правоустанавливающих документов, — сказал замруководителя Росреестра Алексей Бутовецкий.
Напомним, что с 1 марта 2025 года продать земельный участок без установленных границ стало невозможно. Это касается случаев, когда сам надел является предметом договора, на основании которого осуществляются государственная регистрация прав, ограничений прав или обременение. Сведения о местоположении границ земельного участка также содержатся в выписке из ЕГРН.