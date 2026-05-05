Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородцам рассказали, какие работы на даче могут заменить спортзал

Например, высадка рассады и покос травы заменят приседание и кардио.

Источник: Нижегородская правда

Ирина Лялина, биолог и декан факультета естественных наук Государственного университета просвещения, в интервью NEWS.ru рассказала, что работа на участке может быть эффективной заменой приседаниям и кардиотренировкам в спортзале. По её словам, количество потраченных калорий зависит от интенсивности и вида выполняемых работ.

Лёгкие задачи, такие как прополка сорняков, полив из шланга или сбор ягод, могут сжигать от 200 до 300 килокалорий в час. Более интенсивные работы, такие как копание грядок, обрезка кустов или рыхление почвы, могут увеличить расход калорий до 300−450 килокалорий. А самые энергозатратные виды деятельности, например, перенос тяжёлых мешков с землёй или удобрениями, строительство или работа с низкой землёй, могут сжечь до 500−700 килокалорий.

Работа на участке также может способствовать снижению веса. По словам Лялиной, посадка рассады и прополка похожи на приседания, а покос травы и стрижка живой изгороди повышают частоту сердечных сокращений и переводят организм в режим жиросжигания.

Однако, чтобы избежать травм и обеспечить безопасность, Лялина рекомендует следить за осанкой, избегать наклонов только за счёт поясницы, приседать на коленях и пить достаточно воды. Обезвоживание может замедлить метаболизм и привести к быстрой утомляемости.

Ранее на сайте Pravda-nn.ru был опубликован лунный календарь на май 2026 с рекомендациями, что и когда сажать в саду и огороде.