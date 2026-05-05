Нижегородцам рассказали, какие работы на даче могут заменить спортзал

Ирина Лялина, биолог и декан факультета естественных наук Государственного университета просвещения, в интервью NEWS.ru рассказала, что работа на участке может быть эффективной заменой приседаниям и кардиотренировкам в спортзале. По её словам, количество потраченных калорий зависит от интенсивности и вида выполняемых работ.
Лёгкие задачи, такие как прополка сорняков, полив из шланга или сбор ягод, могут сжигать от 200 до 300 килокалорий в час. Более интенсивные работы, такие как копание грядок, обрезка кустов или рыхление почвы, могут увеличить расход калорий до 300−450 килокалорий. А самые энергозатратные виды деятельности, например, перенос тяжёлых мешков с землёй или удобрениями, строительство или работа с низкой землёй, могут сжечь до 500−700 килокалорий.
Работа на участке также может способствовать снижению веса. По словам Лялиной, посадка рассады и прополка похожи на приседания, а покос травы и стрижка живой изгороди повышают частоту сердечных сокращений и переводят организм в режим жиросжигания.
Однако, чтобы избежать травм и обеспечить безопасность, Лялина рекомендует следить за осанкой, избегать наклонов только за счёт поясницы, приседать на коленях и пить достаточно воды. Обезвоживание может замедлить метаболизм и привести к быстрой утомляемости.
Ранее на сайте Pravda-nn.ru был опубликован лунный календарь на май 2026 с рекомендациями, что и когда сажать в саду и огороде.