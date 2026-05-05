Нижегородцам рассказали, как пережить пик цветения березы

Нижегородская область вошла в пик цветения березы. Как отметил главред ИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов, это самый агрессивный аллерген средней полосы.
Содержащийся в пыльце белок (Bet v 1) похож на белки продуктов питания. Организм путается и выдает аллергические реакции — зуд во рту, отек губ, першение в горле. Поэтому аллергикам стоит на это время отказаться от яблок, груш, фундуку, моркови, сельдерея, кориандра и тмина.
Также на улице лучше носить солнцезащитные очки и маску. А придя домой, нужно сразу выстирать уличную одежду, принять душ и вымыть голову.
«Пыльца отлично оседает на волосах, и, если их не помыть, проспите в “обнимку” с аллергеном всю ночь», — пояснил Никонов.
При этом пытаться «перетерпеть» аллергию не стоит: постоянное воспаление слизистой может привести к развитию бронхиальной астмы.
«Неплохо помогают барьерные спреи на основе целлюлозы — плёнка в носу не даёт пыльце коснуться слизистой», — подчеркнул специалист.
При этом в Нижнем Новгороде много парков и густо озелененных дворов, поэтому аллергикам лучше держаться подальше от березовых рощ.
При свистящем дыхании или приступах кашля необходимо проконсультироваться с врачом. Получить специализированную аллергологическую помощь взрослым можно в областной больнице им. Семашко, городских поликлиниках № 7 и № 19, в ГКБ № 28, детям — в детской областной больнице и ДГКБ № 27. Межрайонный центр аллергологии и иммунологии работает в Детской городской поликлинике № 1 Приокского района.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что в 2025 году в Нижегородской области выявили лишь 935 случаев заражения ВИЧ. Этот показатель стал самым минимальным за последние десятилетия.