В Биробиджане мужчина за 100 тысяч купил поддельные права и попал под дело

Полиция возбудила уголовное дело и изъяла автомобиль.

В Биробиджане сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль, за рулём которого находился житель города 1987 года рождения, — сообщает УМВД России по Еврейской АО.

При проверке документов он предъявил водительское удостоверение, вызвавшее у инспекторов сомнения в подлинности. В ходе дальнейшей проверки установлено, что мужчина никогда не проходил обучение в автошколе и не получал права на управление транспортными средствами.

Сам задержанный пояснил, что нашёл в интернете объявление об изготовлении водительского удостоверения и заплатил за него 100 тысяч рублей. Поддельный документ он получил по почте.

Автомобиль был изъят. В отношении водителя составлен административный протокол за управление транспортным средством без прав. Также возбуждено уголовное дело за использование поддельного документа.

По закону фигуранту грозит до одного года лишения свободы.