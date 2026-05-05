Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава дзержинской компании лишилась товара на 5,9 млн рублей из-за фирмы-двойника

Сотрудники организации отгрузили продукцию, но деньги за нее не получили.

Источник: Живем в Нижнем

Директор коммерческой организации в Дзержинске лишилась товара почти на 6 млн рублей. Виновниками случившегося стали мошенники, создавшие копию сайта реально существующей фирмы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Как стало известно, компания отгрузила продукцию стоимостью более 5,9 млн рублей заказчику из другого города, но деньги так и не получила. Поговорить с покупателями не удалось, поэтому сотрудники дзержинской организации организовали расследование — связались с реальным директором юрлица, которому якобы отправили товар. Собеседник заявил, что никакого товара не получал, а некие злоумышленники попросту незаконно используют реквизиты его организации.

Претензии поставщика побудили главу ООО обратиться в правоохранительные органы. От полицейских мужчина узнал, что мошенники создали копию сайта его компании и начали от ее имени совершать закупки в различных организациях по всей России, в том числе в Нижегородской области.

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

Ранее мы писали, что 639 тысяч переходов на сайты-подделки заблокировали в Нижегородской области.