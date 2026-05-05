Почтальон из деревни Крутая представит регион в Москве на Всероссийском конкурсе «Земский почтальон»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске выбрали финалиста регионального этапа Всероссийского конкурса «Земский почтальон». Ей стала почтальон с 34-летним стажем работы из деревни Крутая Любовь Шульга. Теперь ей предстоит представит край в конце мая в Москве в финале конкурса.

Всего в Красноярском крае более 60 человек подали заявки на участие в конкурсе на звание лучшего земского почтальона. Это специалисты, работающие в сёлах Казачинское, Никольское, Ирбейское, Чунояр, Тюхтет, в посёлках городского типа Большая Мурта и Подгорный, в деревне Петропавловка и др.

По словам победительницы, быть почтальоном непросто, но работа дает ощущение нужности людям: «Здесь мой дом, мои люди. А здесь я — та, кто помогает деревне жить».

Любовь Шульга представит Красноярский край в финале Всероссийского конкурса в Москве, который состоится 25−26 мая.

Кроме того, 4 мая 2026 года стартовало голосование за звание «Народного почтальона», которое продлится до 25 мая 2026 года. Теперь поддержать понравившегося участника может любой желающий на площадке интернет-голосования, сообщает пресс-служба АО «Почта России».