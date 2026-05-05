В Министерстве внутренних дел рассказали, что белорусы более 500 раз набрали 102 по одной и той же важной причине.
Так за сутки в милицию белорусы позвонили больше 500 раз, сообщая о звонках телефонных мошенников. Большинство преступлений были предотвращены. Также зарегистрировали 59 преступлений, которые были совершены с использованием информационно-коммуникационных технологий.
Сотрудниками отдела организации обработки мошеннических операций МВД за сутки была инициирована блокировка 278 фишинговых сайтов мошенников. Также правоохранители заблокировали возможность совершать платежи в адрес 62 иностранных платежных реквизитов, которые использовали злоумышленники и приостановили расходные операции по 70 счетам.
Кроме того, милиция задержала троих курьеров аферистов, у которых изъяли более 32 тысяч рублей в эквиваленте.
Тем временем белорусский адвокат сказал, обязаны ли белорусы снимать рюкзак в транспорте.
И мы писали, что произошло в Бресте, где слышали громкий звук поздно вечером 4 мая.