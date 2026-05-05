Свыше 700 молодых медиков трудоустроят в Бурятии

Более 700 молодых специалистов придут работать в медицинские организации Бурятии в этом году, что отвечает задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в министерстве здравоохранения республики.
Так, 120 врачей трудоустроятся после окончания специалитета, 82 — после ординатуры, еще 520 — после выпуска из профильных колледжей. В прошлом году на работу в государственные лечебные учреждения региона поступили 252 врача и 712 средних медработников.
«Желание помогать людям — один из главных мотивов для работы в медицине. Работать нравится, коллектив хороший, доброжелательный. Работаю с октября 2025 года и ни разу не пожалела о выборе. Встречать новую жизнь — это бесценный опыт», — рассказала акушерка Иволгинской центральной районной больницы Дарья Бабаева.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.