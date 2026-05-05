Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Свыше 700 молодых медиков трудоустроят в Бурятии

Большая часть из них — выпускники профильных колледжей.

Более 700 молодых специалистов придут работать в медицинские организации Бурятии в этом году, что отвечает задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в министерстве здравоохранения республики.

Так, 120 врачей трудоустроятся после окончания специалитета, 82 — после ординатуры, еще 520 — после выпуска из профильных колледжей. В прошлом году на работу в государственные лечебные учреждения региона поступили 252 врача и 712 средних медработников.

«Желание помогать людям — один из главных мотивов для работы в медицине. Работать нравится, коллектив хороший, доброжелательный. Работаю с октября 2025 года и ни разу не пожалела о выборе. Встречать новую жизнь — это бесценный опыт», — рассказала акушерка Иволгинской центральной районной больницы Дарья Бабаева.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.