В аэропорту Волгограда задержали более 20 рейсов из-за ограничений

В аэропорту Волгограда из-за ограничений задержали 25 рейсов и 3 отменили.

Источник: РИА Новости

ВОЛГОГРАД, 5 мая — РИА Новости. Более 20 рейсов задержаны и три отменены в аэропорту Волгограда из-за ограничений на использование воздушного пространства, следует из информации онлайн-табло воздушной гавани.

Днем в понедельник Росавиация сообщала о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Волгограда, сняты они во вторник утром.

Согласно данным онлайн-табло, в аэропорту Волгограда задержаны 25 рейсов и три отменены, из них: 13 отложены на вылет в Москву, Санкт-Петербург и Екатеринбург, два — в Санкт-Петербург отменены; 12 отложены на прилет из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, один — из Москвы отменен.