В Хабаровске бизнесмена будут судить за аферу с затонувшими судами

В Хабаровске перед судом предстанет руководитель коммерческой организации, который, по версии следствия, просто нарисовал выполненные работы и положил в карман почти 14 миллионов рублей. Деньги были выделены на очистку акватории морского порта Ванино от затонувшего имущества в рамках национального проекта «Экологическое благополучие». Пассажирский катер и буксир-кантовщик, которые должны были поднять со дна и утилизировать, до сих пор ржавеют в воде, а бюджетные средства благополучно ушли в неизвестность.
История началась в мае 2023 года, когда краевое министерство транспорта и дорожного хозяйства заключило с ООО «Дальтехпром» государственный контракт. Стоимость работ оценили почти в 14 миллионов рублей, срок исполнения установили до ноября того же года. Однако подрядная организация к этому сроку ничего не сделала. Зато, по версии следствия, ее 52-летний руководитель подготовил документы, согласно которым суда были изъяты и утилизированы.
«Обвиняемый, будучи руководителем подрядной организации, подготовил документы, содержащие недостоверные сведения об изъятии затонувших судов и их утилизации, на основании которых министерством произведена необоснованная оплата по контракту в полном объеме», — прокомментировала hab.aif.ru старший помощник Дальневосточного транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ и общественностью Елена Красноярова.
Министерство, не проверив реальное положение дел, перевело деньги. Афера вскрылась позже, и сейчас уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» ушло в Центральный районный суд Хабаровска для рассмотрения по существу. Оперативное сопровождение осуществляло УФСБ России по Хабаровскому краю.
Параллельно разворачивался второй акт этой драмы. Бывший заместитель министра транспорта края, который подписал акт об отсутствии остатков затонувшего имущества и другую документацию, послужившую основанием для оплаты невыполненных работ, тоже оказался на скамье подсудимых. Его признали виновным в халатности, повлекшей особо крупный ущерб.
Суд назначил штраф в 500 тысяч рублей и двухлетний запрет на занятие определенных должностей, однако чиновник освободился от наказания в связи с истечением сроков давности. Дальневосточная транспортная прокуратура такой исход обжаловала, посчитав и квалификацию действий неверной, и приговор чрезмерно мягким. Теперь же главный фигурант — сам бизнесмен — отправится в суд, и ему, в отличие от чиновника, списания по срокам давности пока не светит.