В Хабаровске бизнесмена будут судить за аферу с затонувшими судами

В Хабаровске перед судом предстанет руководитель коммерческой организации, который, по версии следствия, просто нарисовал выполненные работы и положил в карман почти 14 миллионов рублей. Деньги были выделены на очистку акватории морского порта Ванино от затонувшего имущества в рамках национального проекта «Экологическое благополучие». Пассажирский катер и буксир-кантовщик, которые должны были поднять со дна и утилизировать, до сих пор ржавеют в воде, а бюджетные средства благополучно ушли в неизвестность.