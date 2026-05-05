«Вручение медалей» от аферистов: названа новая схема обмана пенсионеров перед 9 Мая

Мошенники придумали новую схему обмана пенсионеров в преддверии 9 Мая. Как рассказала РИА Новости эксперт Союза юристов-блогеров на базе МГЮА им. Кутафина при Ассоциации юристов России Алина Шляпина, злоумышленники звонят пожилым людям, представляются сотрудниками администраций и сообщают о якобы предстоящем вручении памятных медалей. Эксперт предупредила россиян, что тактика преступников стала более изощренной и психологически выверенной.
Для убедительности аферисты могут назвать этаж и номер кабинета, где пройдет «церемония». Их цель — выманить у граждан персональные данные (ФИО, паспорт, СНИЛС), чтобы получить доступ к аккаунту на «Госуслугах». Захватив контроль над личным кабинетом, злоумышленники могут распоряжаться сбережениями, оформлять кредиты и совершать другие действия от имени жертвы.
Кроме того, под видом соцработников они выманивают данные банковских карт для якобы начисления «праздничных» выплат, предостерегла Шляпина.
