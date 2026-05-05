В удмуртском поселке Балезино реконструируют очистные сооружения

Реконструкцию очистных сооружений проведут в поселке Балезино в Удмуртии, сообщил глава республики Александр Бречалов. Модернизация коммунальной инфраструктуры — одна из задач нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
«Старая конструкция не справляется с задачей. Износ сетей — почти 80%. Сюда свозят стоки с районной больницы, железнодорожной станции и частного сектора. Сейчас строители подвели временную дорогу к будущим очистным. Будут осушать участок. Если позволит погода, приступят к земляным работам», — написал председатель правительства республики Роман Ефимов в своем канале в мессенджере «Макс».
Рядом со старыми сооружениями в течение двух лет возведут новые. Они смогут очищать 800 кубометров стоков в сутки. Это в два раза больше, чем сейчас. Также специалисты построят станцию биологической очистки и три насосные, проложат сеть канализации.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.