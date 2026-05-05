Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В удмуртском поселке Балезино реконструируют очистные сооружения

Благодаря этому объем обрабатываемых стоков вырастет в 2 раза.

Реконструкцию очистных сооружений проведут в поселке Балезино в Удмуртии, сообщил глава республики Александр Бречалов. Модернизация коммунальной инфраструктуры — одна из задач нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

«Старая конструкция не справляется с задачей. Износ сетей — почти 80%. Сюда свозят стоки с районной больницы, железнодорожной станции и частного сектора. Сейчас строители подвели временную дорогу к будущим очистным. Будут осушать участок. Если позволит погода, приступят к земляным работам», — написал председатель правительства республики Роман Ефимов в своем канале в мессенджере «Макс».

Рядом со старыми сооружениями в течение двух лет возведут новые. Они смогут очищать 800 кубометров стоков в сутки. Это в два раза больше, чем сейчас. Также специалисты построят станцию биологической очистки и три насосные, проложат сеть канализации.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.