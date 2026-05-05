Апелляция признала правоту Пермского УФАС по делу о сговоре перевозчиков

Напомним, служба установила, что пермские перевозчики — ООО «Автобан» и ИП Кенин вступили в картельный сговор для поддержания цен на торгах по оказанию транспортных услуг нижегородской больнице. В результате контракт стоимостью более 1 млн руб. был заключен с перевозчиком, который предложил минимально допустимое снижение цены, в то время как второй от участия в торгах отказался. Пермское УФАС пришло к выводу, что участники аукциона в ходе торгов координировали свои действия, чтобы обеспечить победу одному из них с минимальным снижением начальной максимальной цены контракта.