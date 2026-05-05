В аграрном университете Кабардино-Балкарии стартовала «Школа фермера»

Участники обучения освоят основы ведения сельскохозяйственного бизнеса и новейшие технологии в АПК.

Источник: Национальные проекты России

«Школа фермера» стартовала на базе Кабардино-Балкарского государственного аграрного университета имени В. М. Кокова, сообщили в министерстве сельского хозяйства республики. Это отвечает целям нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

«Современный аграрный сектор требует от специалистов глубоких знаний в области управления, технологий и маркетинга. Данный проект — это интенсивный практикоориентированный образовательный процесс, направленный на поддержку и популяризацию АПК, который позволяет сформировать знания и навыки по созданию успешного агробизнеса», — отметил ректор университета Заурби Шхагапсоев.

Программа обучения охватывает широкий спектр тем. Среди них — основы ведения агробизнеса, новейшие технологии в АПК, правовые аспекты деятельности фермерских хозяйств. В этом году занятия будут посещать 32 участника. 16 из них — ветераны специальной военной операции и члены их семей.

Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности»  — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.