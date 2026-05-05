ВОЗ: число заразившихся хантавирусом на круизном лайнере увеличилось до семи

Число заразившихся хантавирусом пассажиров круизного лайнера MV Hondius выросло до семи. Об этом сообщили во Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).
В Организации отметили, что два случая заражения уже подтвердили лабораторно. Остальные пять — подозреваются в инфицировании.
«В том числе три летальных исхода, один пациент в критическом состоянии и три человека с легкими симптомами», — указывается в тексте.
Напомним, смертельный вирус выявили на борту круизного лайнера, курсирующего в Атлантическом океане. Погибли уже три пассажира. Предполагаемая причина их смерти — хантавирус.
Позже академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко отметил, что хантавирусы есть и у нас, и российские ученые ими тоже занимаются.
Заведующий лабораторией факультета естественных наук Новосибирского государственного университета, академик РАН профессор Сергей Нетесов добавил, что хантавирус может спровоцировать эпидемию, если на нее никак не реагировать. Речь о довольно редком вирусе, и разновидность которого судя по всему обнаружена на лайнере, — это южноамериканский вариант Andes virus, хантавирусного легочного синдрома.