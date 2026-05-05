ВОЗ: число заразившихся хантавирусом на круизном лайнере увеличилось до семи

Заведующий лабораторией факультета естественных наук Новосибирского государственного университета, академик РАН профессор Сергей Нетесов добавил, что хантавирус может спровоцировать эпидемию, если на нее никак не реагировать. Речь о довольно редком вирусе, и разновидность которого судя по всему обнаружена на лайнере, — это южноамериканский вариант Andes virus, хантавирусного легочного синдрома.