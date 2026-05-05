Отопительный сезон в Красноярске завершится 6 мая

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Мэр города Сергей Верещагин сообщил, что принято решение об окончании отопительного сезона. Подачу тепла в жилые дома и социальные объекты прекратят 6 мая.
По данным синоптиков, в течение последних пяти суток среднесуточная температура в городе стабильно держится на уровне +13 градусов. Напомним, норматив для отключения отопления составляет +8 градусов и выше.
Отопительный сезон 2025/2026 продлился 225 дней.
После завершения подачи тепла ресурсоснабжающие организации начнут подготовку к следующему осенне-зимнему периоду. В планах — устранение замечаний, выявленных во время сильных морозов.
Глава Красноярска также сообщил, что зимой более 350 горожан обращались с жалобами на качество отопления в квартирах. Все обращения были отработаны, а на летний период запланированы работы по устранению причин нарушений теплоснабжения.