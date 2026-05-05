Предпринимателям из Тюменской области расскажут о переменных расходах

Вебинар на тему «Переменные расходы и себестоимость» состоится в Тюменской области 7 мая, сообщили в инвестиционном агентстве региона. Организация таких занятий способствует достижению целей нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Слушателям вебинара объяснят, что такое переменные расходы, как считать себестоимость, почему одинаковые продажи могут давать разную прибыль. Также им расскажут, как перестать работать в ноль и терять деньги из-за незнания. Зарегистрироваться на занятие можно по ссылке. Вебинар пройдет в 14:00. Всю необходимую информацию участникам отправят на электронную почту.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.