Нижегородская пенсионерка продала квартиру после общения со лжесиловиками

Потерпевшая рассказала полиции, что в течение месяца поддерживала связь с якобы сотрудником силового ведомства. Тот убедил пенсионерку, что на нее оформили кредит и перечисляют полученные деньги в недружественную страну. Для отмены операции потерпевшая перевела 2,29 млн руб. на «безопасный счет» через банкомат. Спустя время аферист снова вышел на связь и сообщил, что сомнительные операции не прекратились. Он принудил потерпевшую продать квартиру за 7,8 млн руб., а деньги передать «внештатному сотруднику».