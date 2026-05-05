В Томской области за год благоустроят 54 территории

Благоустройство 54 общественных пространств проведут в Томской области в этом году при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в департаменте информационной политики администрации региона.
Новый облик получат территории в Стрежевом, Северске и Томске. Кроме того, специалисты благоустроят общественные пространства в Кожевниковском, Парабельском, Томском, Каргасокском, Асиновском, Колпашевском районах.
«Продолжается благоустройство территории сквера Чайковского и Театральной площади в Северске. На объекте установлено видеонаблюдение, подрядная организация приступила к работам по изготовлению элементов благоустройства. Также завершаются работы в общественном пространстве “Белые ночи” в Стрежевом, техническая готовность составляет 93%. До начала июля подрядчик завершит работы по укладке резинового покрытия», — уточнила заместитель начальника регионального департамента строительства Олеся Самойленко.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.