Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Томской области за год благоустроят 54 территории

Среди них — общественные пространства в 3 городах и 6 районах.

Благоустройство 54 общественных пространств проведут в Томской области в этом году при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в департаменте информационной политики администрации региона.

Новый облик получат территории в Стрежевом, Северске и Томске. Кроме того, специалисты благоустроят общественные пространства в Кожевниковском, Парабельском, Томском, Каргасокском, Асиновском, Колпашевском районах.

«Продолжается благоустройство территории сквера Чайковского и Театральной площади в Северске. На объекте установлено видеонаблюдение, подрядная организация приступила к работам по изготовлению элементов благоустройства. Также завершаются работы в общественном пространстве “Белые ночи” в Стрежевом, техническая готовность составляет 93%. До начала июля подрядчик завершит работы по укладке резинового покрытия», — уточнила заместитель начальника регионального департамента строительства Олеся Самойленко.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

Узнать больше по теме
Северск: как шли бои за город на Донбассе и в чем его стратегическое значение
В декабре 2025 года президенту России Владимиру Путину доложили о полном взятии Северска. В материале разбираем, чем так важен этот небольшой населенный пункт Донбасса и как его переход под контроль ВС РФ может повлиять на ход СВО.
Читать дальше