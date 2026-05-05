Более 300 жителей Приморья приняли участие в акции «Вода России»

Свыше 300 жителей Приморского края вышли на уборку берегов водоемов во время акции «Вода России», которая проводится при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в агентстве проектного управления региона.
Например, прибрежную территорию очистили от мусора в городе Большом Камне. В мероприятии приняли участие 60 сотрудников судостроительного комплекса «Звезда». А в Находке на пляже «Волна» более 50 специалистов Приморского центра социального обслуживания населения собрали 70 мешков отходов.
В поселке Липовцы волонтеры Липовецкого психоневрологического интерната очистили берег водоема: 20 участников привели в порядок территорию почти в пять футбольных полей. А во Владивостоке на прибрежной зоне навели порядок студенты Морского государственного университета имени адмирала Невельского. В акции приняли участие около 200 человек, которые очистили 1,2 километра береговой линии популярного городского пляжа.
«Акция набирает темп — к ней все активнее присоединяются предприятия и районные администрации, студенты и волонтеры по всему краю. И это самое главное: люди сами выходят на берега, чтобы навести порядок. В результате мы видим не только чистые территории, но и реальное вовлечение жителей в заботу о природе родного края», — отметила заместитель министра лесного хозяйства Приморского края Алена Чижова.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.