Более 300 жителей Приморья приняли участие в акции «Вода России»

Активисты очистили 1,2 километра береговой линии популярного городского пляжа.

Свыше 300 жителей Приморского края вышли на уборку берегов водоемов во время акции «Вода России», которая проводится при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в агентстве проектного управления региона.

Например, прибрежную территорию очистили от мусора в городе Большом Камне. В мероприятии приняли участие 60 сотрудников судостроительного комплекса «Звезда». А в Находке на пляже «Волна» более 50 специалистов Приморского центра социального обслуживания населения собрали 70 мешков отходов.

В поселке Липовцы волонтеры Липовецкого психоневрологического интерната очистили берег водоема: 20 участников привели в порядок территорию почти в пять футбольных полей. А во Владивостоке на прибрежной зоне навели порядок студенты Морского государственного университета имени адмирала Невельского. В акции приняли участие около 200 человек, которые очистили 1,2 километра береговой линии популярного городского пляжа.

«Акция набирает темп — к ней все активнее присоединяются предприятия и районные администрации, студенты и волонтеры по всему краю. И это самое главное: люди сами выходят на берега, чтобы навести порядок. В результате мы видим не только чистые территории, но и реальное вовлечение жителей в заботу о природе родного края», — отметила заместитель министра лесного хозяйства Приморского края Алена Чижова.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.