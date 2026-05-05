Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стоимость проезда в транспорте Нижнего Новгорода изменилась для льготников, школьников и студентов

Информацию о новых тарифах сообщили в «Ситикарде».

Источник: Время

Стоимость тарифов на проезд в общественном транспорте для льготников, школьников и студентов в Нижегородской области изменится в соответствии с постановлением правительства региона, сообщается в канале «Ситикард» в мессенджере МАХ.

Стоимость электронных проездных с мая для льготников на городских и пригородных маршрутах:

единый социальный проездной билет на 20 поездок — 300 рублей; на 40 поездок — 600 рублей; единый социальный безлимитный абонемент на календарный месяц — 960 рублей.

Для школьников на городских и пригородных маршрутах единый проездной на 20 поездок теперь стоит 300 рублей, на 40 поездок — 600 рублей, а на 60—900 рублей. Единый безлимитный абонемент школьника на календарный месяц можно приобрести за 1050 рублей.

«Для студентов на городских маршрутах: единый проездной на 40 поездок для городских маршрутов — 600 рублей, на 60 поездок для городских маршрутов — 900 рублей, единый безлимитный абонемент студента на календарный месяц — 1050 рублей», — рассказали в «Ситикарде».

На городских и пригородных маршрутах для студентов продолжает действовать льготный электронный кошелек со скидкой 50% от стоимости поездки.

Стоит сказать, что с сегодняшнего дня отложенное пополнение, произведенное ранее по старой цене, можно активировать только через через NFC: дистанционно в мобильном приложении «Ситикард» или на устройствах самообслуживания, расположенных на всех станциях нижегородского метро, в МФЦ Нижнего Новгорода и в пунктах обслуживания «Ситикард».