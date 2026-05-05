Стоимость проезда в транспорте Нижнего Новгорода изменилась для льготников, школьников и студентов

Стоимость тарифов на проезд в общественном транспорте для льготников, школьников и студентов в Нижегородской области изменится в соответствии с постановлением правительства региона, сообщается в канале «Ситикард» в мессенджере МАХ.
Стоимость электронных проездных с мая для льготников на городских и пригородных маршрутах:
единый социальный проездной билет на 20 поездок — 300 рублей; на 40 поездок — 600 рублей; единый социальный безлимитный абонемент на календарный месяц — 960 рублей.
Для школьников на городских и пригородных маршрутах единый проездной на 20 поездок теперь стоит 300 рублей, на 40 поездок — 600 рублей, а на 60—900 рублей. Единый безлимитный абонемент школьника на календарный месяц можно приобрести за 1050 рублей.
«Для студентов на городских маршрутах: единый проездной на 40 поездок для городских маршрутов — 600 рублей, на 60 поездок для городских маршрутов — 900 рублей, единый безлимитный абонемент студента на календарный месяц — 1050 рублей», — рассказали в «Ситикарде».
На городских и пригородных маршрутах для студентов продолжает действовать льготный электронный кошелек со скидкой 50% от стоимости поездки.
Стоит сказать, что с сегодняшнего дня отложенное пополнение, произведенное ранее по старой цене, можно активировать только через через NFC: дистанционно в мобильном приложении «Ситикард» или на устройствах самообслуживания, расположенных на всех станциях нижегородского метро, в МФЦ Нижнего Новгорода и в пунктах обслуживания «Ситикард».