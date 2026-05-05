О любви и свободе. В Волгоградском цирке пройдёт «Парад Великой Победы»

«Есть номера с бешеной энергетикой. Есть сложные конные трюки, когда зритель замирает, его сердце готово выскочить из груди, а ладони потеют от волнения. Есть трогательные номера, когда у женщин в зрительном зале текут слезы, а у мужчин блестят глаза, — рассказывает режиссёр о том, что ждет волгоградцев. — В нашей программе зрители увидят образцы военной техники в натуральную величину и лучшие номера отечественного цирка. В представлении участвуют более 100 артистов: воздушные гимнасты, дрессировщики, акробаты, жонглеры, канатоходцы. Спектакль насыщен крупным реквизитом, большим количеством лошадей и волгоградский цирк всё это смог вместить».