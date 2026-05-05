О любви и свободе. В Волгоградском цирке пройдёт «Парад Великой Победы»

9 мая в обновленном Волгоградском цирке — вторая за этот год программа. После новогодней сказки, волгоградцы увидят военно-патриотический спектакль «Парад Великой Победы», в котором артисты языком циркового искусства расскажут подлинную историю Великой Отечественной войны.
«Женщины плачут, у мужчин блестят глаза».
Премьера уникальной программы состоялась ровно год назад на Донецкой земле, за это время артисты с гастролями объездили десятки городов. И вот сегодня, они в Волгограде.
По словам художественного руководителя и режиссёра программы Дарьи Костюк, на манеже развернется настоящая история любви, товарищества и взаимопомощи. Зрители увидят историю о торжестве справедливости и свободе человеческого духа.
«Есть номера с бешеной энергетикой. Есть сложные конные трюки, когда зритель замирает, его сердце готово выскочить из груди, а ладони потеют от волнения. Есть трогательные номера, когда у женщин в зрительном зале текут слезы, а у мужчин блестят глаза, — рассказывает режиссёр о том, что ждет волгоградцев. — В нашей программе зрители увидят образцы военной техники в натуральную величину и лучшие номера отечественного цирка. В представлении участвуют более 100 артистов: воздушные гимнасты, дрессировщики, акробаты, жонглеры, канатоходцы. Спектакль насыщен крупным реквизитом, большим количеством лошадей и волгоградский цирк всё это смог вместить».
Морские котики и парад Победы.
Пока на манеже монтируются декорации, артисты рассказывают о своих номерах и питомцах.
Дрессировщики морских котиков Даниил Филлипов и Алиса Менгель воссоздадут сцену на Севастопольской набережной вместе с тремя морскими котиками, которые будут играть с обручами, мячами и даже танцевать.
«Номер у нас новый, мы, конечно, испытываем волнение, но уверены, что все будет хорошо, ведь мы не просто занимаемся дрессурой, общение с морскими котиками сейчас для нас — часть жизни», — говорит Даниил.
Все участники спектакля признаются, что они не играют, а проживают свои номера.
«Артисты чувствуют часть этой истории, того, что каждый должен помнить и гордиться подвигами наших предков и для нас честь принимать участие в этой программе», — говорит артист комического жанра Гор Исаджанян.
А его коллега Александр Пеньков признался, что у него с Волгоградом связь через поколение: «Мой дед защищал Сталинград и дошёл до Берлина. И для меня лично это — дань уважения и почета».
Артистов зрители увидят в роли поваров, которые привозят на линию фронта полевую кухню, жонглируют, балансируют на кастрюлях и бидонах и при этом одновременно готовят вкусный суп, которым потом угостят солдат и всех желающих.
А в финале циркового представления — парад Победы на Красной площади с участием 18 лошадей — легендарного аттракциона народного артиста РСФСР Тамерлана Нугзарова.
